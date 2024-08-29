Шесть украинских БПЛА сбили над тремя регионами России
Средства ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА над тремя регионами России
Москва, 29 августа, 2024, 08:45 — ИА Регнум. Шесть украинских беспилотников самолётного типа уничтожены над территорией трёх российских регионов ночью 29 августа, сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.
Киевский режим, отметили в ведомстве, пытался атаковать беспилотниками объекты на российской территории. Их перехватили дежурные средства противовоздушной обороны.
«Три БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, два — над территорией Брянской области и один над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
Кроме того, ночью российские военные сорвали попытку атаки ВСУ с применением безэкипажных катеров в акватории Чёрного моря. Дежурные огневые средства уничтожили три таких катера на подходе к Крымскому полуострову, добавили в Минобороны.
Как сообщало ИА Регнум, губернатор Брянской области Александр Богомаз информировал об отсутствии пострадавших и разрушений в результате уничтожения двух беспилотников ВСУ.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил об уничтожении над городом двух БПЛА. Он отметил, что гражданские объекты не пострадали.
В ночь на 28 августа, по данным Минобороны, средства ПВО сбили над российскими регионами 12 украинских БПЛА: восемь — над Воронежской областью, ещё четыре — над Ростовской. Позже в ведомстве сообщили об уничтожении ещё трёх беспилотников: двух — над Белгородской и одного — над Курской областью.