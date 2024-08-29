Москва, 29 августа, 2024, 08:45 — ИА Регнум. Шесть украинских беспилотников самолётного типа уничтожены над территорией трёх российских регионов ночью 29 августа, сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

Александр Полегенько / ТАСС

Киевский режим, отметили в ведомстве, пытался атаковать беспилотниками объекты на российской территории. Их перехватили дежурные средства противовоздушной обороны.

«Три БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, два — над территорией Брянской области и один над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Кроме того, ночью российские военные сорвали попытку атаки ВСУ с применением безэкипажных катеров в акватории Чёрного моря. Дежурные огневые средства уничтожили три таких катера на подходе к Крымскому полуострову, добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Брянской области Александр Богомаз информировал об отсутствии пострадавших и разрушений в результате уничтожения двух беспилотников ВСУ.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил об уничтожении над городом двух БПЛА. Он отметил, что гражданские объекты не пострадали.

В ночь на 28 августа, по данным Минобороны, средства ПВО сбили над российскими регионами 12 украинских БПЛА: восемь — над Воронежской областью, ещё четыре — над Ростовской. Позже в ведомстве сообщили об уничтожении ещё трёх беспилотников: двух — над Белгородской и одного — над Курской областью.