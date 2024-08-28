Москва, 28 августа, 2024, 07:19 — ИА Регнум. В течение ночи российские средства противовоздушной обороны отразили атаку 12 украинских беспилотников. Вражеские дроны сбили над Воронежской и Ростовской областями, сообщили 28 августа в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Восемь дронов уничтожили в небе Воронежской области, четыре — в Ростовской, уточнили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, ночью 27 августа силами российских подразделений ПВО были обезврежены пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Из них три БПЛА нейтрализовали над территорией Белгородской области, два — над территорией Курской.

Глава Стародубского муниципального округа Александр Подольный, водитель и сотрудник пожарно-спасательной службы получили ранения в ходе повторной атаки украинских дронов-камикадзе на село Курковичи Брянской области, проинформировал 27 августа губернатор региона Александр Богомаз.

В Хмельницкой области в результате ударов, предположительно, уничтожили украинскую систему ПВО. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 27 августа уточнил, что основные прилёты зафиксировали местные жители в районе военного аэродрома в Староконстантинове. Некоторые удары сопровождались сильным выбросом пламени и мощной детонацией.