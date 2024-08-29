Брянск, 29 августа, 2024, 03:25 — ИА Регнум. В Брянской области ночью 29 августа подразделения ПВО уничтожили ещё два украинских беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Средства противовоздушной обороны обнаружили и сбили два БПЛА самолётного типа.

Богомаз подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее губернатор Брянской области сообщал об одном сбитом беспилотнике ВСУ ночью 28 августа.

Как передавало ИА Регнум, 28 августа в Минобороны РФ сообщили, что в течение ночи российские средства противовоздушной обороны отразили атаку 12 украинских беспилотников. Вражеские дроны сбили над Воронежской и Ростовской областями.

В ночь на 24 августа российские силы ПВО и средства РЭБ уничтожили и подавили украинские беспилотники над Воронежской областью. Падение обломков привело к пожару, а также вызвало детонацию взрывоопасных объектов.