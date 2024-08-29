Ещё два беспилотника ВСУ сбили ночью над Брянской областью
Богомаз: ещё два беспилотника ВСУ сбили ночью над Брянской областью
Брянск, 29 августа, 2024, 03:25 — ИА Регнум. В Брянской области ночью 29 августа подразделения ПВО уничтожили ещё два украинских беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Средства противовоздушной обороны обнаружили и сбили два БПЛА самолётного типа.
Богомаз подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет.
Ранее губернатор Брянской области сообщал об одном сбитом беспилотнике ВСУ ночью 28 августа.
Как передавало ИА Регнум, 28 августа в Минобороны РФ сообщили, что в течение ночи российские средства противовоздушной обороны отразили атаку 12 украинских беспилотников. Вражеские дроны сбили над Воронежской и Ростовской областями.
В ночь на 24 августа российские силы ПВО и средства РЭБ уничтожили и подавили украинские беспилотники над Воронежской областью. Падение обломков привело к пожару, а также вызвало детонацию взрывоопасных объектов.