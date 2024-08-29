Севастополь, 29 августа, 2024, 03:46 — ИА Регнум. Над акваторией Чёрного моря в Севастополе ночью 29 августа были сбиты украинские беспилотники.

Иван Шилов ИА Регнум Севастополь взрыв

«Военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, уже сбито два беспилотника», — написал в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он добавил, что гражданские объекты в городе не пострадали и призвал население сохранять спокойствие.

Как передавало ИА Регнум, в Брянской области ночью 29 августа подразделения ПВО уничтожили три украинских беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Губернатор Кировской области Александр Соколов 28 августа также сообщил, что два беспилотника сбиты, ещё три упали на территорию комбината «Зенит»в Котельниче и загорелись. Он уточнил, что возгорание было оперативно ликвидировано, повреждений нет. Вместе с этим глава региона отметил, что атака беспилотников не нарушила деятельности предприятия.

Воздушную тревогу ночью 29 августа объявили в Киеве, Винницкой и Черкасской областях Украины.