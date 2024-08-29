Париж, 29 августа, 2024, 03:59 — ИА Регнум. Запрошенный судом во Франции залог в 5 млн евро с основателя Telegram Павла Дурова пока не внесён. В ближайшее время указанная сумма будет оплачена, заявил адвокат Дурова Давид-Оливье Камински.

TechCrunch Павел Дуров

«Да, залог будет внесён в ближайшее время», — сообщил «РИА Новости» защитник.

По словам Камински, предъявленные предпринимателю обвинения абсурдны. Основатель Telegram не должен нести ответственность за совершённые другими людьми с использованием сервиса преступления, считает адвокат. Мессенджер соответствует предъявляемым в Европе требованиям к цифровым продуктам, заверил юрист.

Как сообщало ИА Регнум, Павлу Дурову грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. евро.

Основателя Telegram обвинили во Франции в непротиводействии распространению через мессенджер преступного контента. Его поместили под судебный надзор.

Павлу Дурову необходимо как можно скорее покинуть Францию, считает председатель партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Перед этим основателю мессенджера следовало бы дать большое интервью, добавил он.