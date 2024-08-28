Париж, 29 августа, 2024, 01:22 — ИА Регнум. Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову необходимо как можно скорее покинуть Францию. С таким предложением выступил председатель партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

interesnyefakty.org Павел Дуров

«Павел Дуров должен дать большое интервью, чтобы ответить президенту Франции Эммануэлю Макрону, после чего ему надо спасаться», — призвал политик в соцсети Х.

Филиппо добавил, что покинуть Францию можно через сухопутную границу.

Как сообщало ИА Регнум, 28 августа прокуратура Парижа предъявила Дурову обвинения в нескольких уголовных преступлениях и правонарушениях. Основателю Telegram грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. евро.

В этот же день Дуров был отпущен судом в Париже под надзор. Ему запретили покидать Францию. При этом он должен внести залог в 5 млн евро и дважды в неделю отмечаться в полиции. Задержали Дурова в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа 24 августа. По его словам, он прилетел на ужин к президенту Франции Эммануэлю Макрону.