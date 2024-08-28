Киев, 29 августа, 2024, 00:33 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский, отдав приказ атаковать Курскую область, подписал смертный приговор украинской государственности. Об этом написал в статье председатель совета движения «Другая Украина», бывший депутат Верховной рады, экс-лидер запрещенной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

ИА Регнум Зеленский, баллистическая ракета

Политик считает, что до «курской битвы» у Украины был шанс «как-то выйти на мирные переговоры» и сохранить страну пусть даже с территориальными проблемами.

«Сегодня это невозможно, Украина Зеленского в нынешней политической ситуации не нужна никому из ведущих мировых игроков», — признал Медведчук, добавив, что российская сторона после вероломного вторжения ВСУ в Курскую область окончательно отозвала мирные инициативы, а значит, Москва уже не рассматривает условия сохранения Украины.

Виктор Медведчук также указал, что расчёт Зеленского, который «на полном серьёзе считает, что США его будут прикрывать», провален. Он напомнил, что главный принцип США и НАТО, неоднократно публично провозглашенный, — «воевать чужими руками до последнего украинца».

Медведчук резюмировал, что России Украина невыгодна как государство-террорист, перешедшее все возможные красные линии. По его мнению, Зеленский загнал страну «между молотом и наковальней», и вывести Украину из этого положения уже нет возможности.

«В этой ситуации необходимо спасать украинский народ, поскольку политика Зеленского — это уничтожение украинцев в огне войны, в которой ни он, ни его клика погибать не собираются», — добавил председатель совета движения «Другая Украина».

Россия остановится только тогда, когда посчитает это приемлемым и выгодным для себя, заключил Медведчук.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные в скором времени погибнут, попав в окружение ВС РФ в Курской области из-за политических амбиций Зеленского. Такое предположение высказал полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Вооружённые силы Украины с 6 августа потеряли до 7 тыс. военных и 74 танка в Курской области.

США вряд ли способны серьёзно повлиять на ход боевых действий, поскольку исчерпаны ресурсы, связанные с поставкой военной помощи. Российский президент Владимир Путин это понимает, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Владимир Путин ранее отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму лишь подтверждают участие стран НАТО в конфликте. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что поставки оружия на Украину только истощают ресурсы стран, участвующих в её поддержке.