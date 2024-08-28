Москва, 28 августа, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) с начала нападения на Курскую область потеряли до 7 тыс. военных и 74 танка. Об этом 28 августа проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Всего за время боевых действий на курском направлении противником потеряно до 7000 военнослужащих, 74 танка, 35 боевых машин пехоты, 62 бронетранспортера, 460 боевых бронированных машин, 210 автомобилей, 51 артиллерийское орудие, 13 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и одна MLRS», — сказано в Telegram-канале военного ведомства.

Кроме того, за врем боёв в Курской области украинские войска потеряли пять установок зенитных ракетных комплексов, 10 станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, одну РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, и т.ч. две инженерные машины разграждения и одну установка разминирования УР-77.

Как передавало ИА Регнум, 13 августа британский аналитик Александр Меркурис заявил, что ВСУ задействовали лучшие бригады для нападения в Курской области, сняв их с важных оборонных пунктов. При этом эксперт добавил, что киевскому режиму пришлось собирать войска для нападения на Курскую область в спешке.

Президент России Владимир Путин 12 августа сообщил, что ВСУ несут драматические потери, в том числе среди самых боеспособных частей и подразделений. Президент добавил, что киевский режим не только совершает преступления против российского народа, но и истребляет жителей самой Украины.

28 августа Минобороны доложило, что экипажи российских вертолётов Ка-52М и Ми-8 уничтожили личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области.

В свою очередь замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов информировал, что украинским боевикам в Курской области нанесено серьёзное поражение.