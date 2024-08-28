Вашингтон, 28 августа, 2024, 05:15 — ИА Регнум. США вряд ли способны серьёзно повлиять на ход боевых действий, поскольку исчерпаны ресурсы, связанные с поставкой военной помощи. Российский президент Владимир Путин это понимает, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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«Это просто шутка, что F-16 или любые другие вооружения (из США. — Прим. ред.) могут действительно что-то поменять. Путин, конечно, это понимает», — считает эксперт.

Сложившаяся ситуация позволяет президенту России не предпринимать поспешных и необдуманных действий, а планомерно двигаться к достижению поставленных целей специальной военной операции, резюмировал Миршаймер.

Как передавало ИА Регнум, действующая администрация Белого дома оставила американских военных без боеприпасов, направив их в Киев. Об этом заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп. При этом он признал, что без помощи Запада Украина потерпела бы поражение в первую же неделю конфликта.

Владимир Путин ранее отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму лишь подтверждают участие стран НАТО в конфликте. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что поставки оружия на Украину только истощают ресурсы стран, участвующих в её поддержке.