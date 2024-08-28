Вашингтон, 28 августа, 2024, 23:00 — ИА Регнум. Украинские военные в скором времени погибнут, попав в окружение ВС РФ в Курской области из-за политических амбиций главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое предположение высказал полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Иван Шилов ИА Регнум

Офицер считает, что Киев отправил свою армию на очевидную гибель только ради «красного словца» — чтобы в мире говорили о «вторжении» на территорию России.

«И что это за вторжение? Люди умирают, и они ещё умрут, они даже не могут получить еду и воду, они окружены», — признал Уилкерсон.

Отставной офицер также заявил, что ВСУ теряют лучших в курском приграничье, в то время как в ДНР киевским военным ничего не остаётся, как сдаться из-за «поразительного количества» погибших.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины с 6 августа потеряли до 7 тыс. военных и 74 танка в Курской области.

За время боёв под Курском украинские войска потеряли пять установок зенитных ракетных комплексов, десять станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, одну РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, две инженерные машины разграждения и одну установка разминирования УР-77.

13 августа британский аналитик Александр Меркурис заявил, что ВСУ задействовали лучшие бригады для нападения в Курской области, сняв их с важных оборонных пунктов. При этом эксперт добавил, что киевскому режиму пришлось собирать войска в спешке.