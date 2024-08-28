Штат Калифорния, США, 28 августа, 2024, 19:04 — ИА Регнум. В США отменили слушания по иску Google к российским СМИ — RT, «Спасу» и «Царьграду», которые должны были состояться 28 августа в окружном суде Калифорнии.

Shawn Collins

Суд обязал стороны в срок до 3 сентября согласовать даты слушаний по искам, передаёт «РИА Новости».

«Стороны должны связаться с заместителем судьи, чтобы определить доступную дату слушаний для ходатайств о предварительном запрете и постановлений суда о предоставлении обоснований», — сказано в тексте постановления.

Google требует ввести «антиисковые запреты» из-за принятия российскими инстанциями решений о разблокировке YouTube-каналов указанных СМИ. Ранее российские СМИ обращались в суды других стран по приведению в исполнение российских судебных решений против Google за рубежом. Американская компания в такой ситуации добивается судебного решения, которое не позволило бы иностранным юрлицам предъявлять ей претензии за пределами США и Великобритании, отмечает RT.

Как передавало ИА Регнум, ранее в России были удовлетворены иски против Google с требованиями разблокировать YouTube-ресурсы отечественных телеканалов. В октябре 2023 года арбитражный суд Москвы признал российскую «дочку» компании Google банкротом.

15 июля Роскомнадзор отправил обращение лично к генеральному директору Google LLC Сундару Пичаи, чтобы тот разблокировал более двух сотен российских YouTube-аккаунтов. Ведомство объяснило, что такие незаконные ограничения противоречат принципам свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и свободы выражения мнений.