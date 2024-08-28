Москва, 28 августа, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Первое судебное слушание по иску Google к телеканалам Russia Today (RT), «Спас» и «Царьград», связанному с решением российских инстанций о разблокировке их YouTube-каналов, состоится 28 августа в окружном суде Калифорнии. Об этом пишут «Ведомости».

Andrew Kelly / Globallookpress.com

Компания Google, владеющая сервисом YouTube, хочет оградить себя в будущем от возможных претензий за пределами США и Великобритании. Как пояснил партнёр адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян, американская корпорация инициировала процесс ради блокировки активности российских компаний в зарубежных юрисдикциях, где сейчас исполняются судебные решения.

Он добавил, что управляющий Google холдинг Alphabet долгое время не отражал в публичной отчётности сведения о судебных процессах, которые поставили под угрозу его зарубежные активы.

Адвокат Дмитрий Аграновский предположил, что руководство Google в текущей ситуации могло попытаться скрыть от акционеров такие факты, как наложение штрафов, в том числе в России, или возможный арест активов, как в ЮАР.

В окружной суд Калифорнии Google подала иск 19 августа, а 16 августа такой же иск был направлен в британский суд. Российские СМИ направили свою правовую позицию в американский суд 26 августа.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в России были удовлетворены иски против Google с требованиями разблокировать YouTube-ресурсы отечественных телеканалов. В октябре 2023 года арбитражный суд Москвы признал российскую «дочку» компании Google банкротом.