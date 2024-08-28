Москва, 28 августа, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил России освободили населённый пункт Камышевка Донецкой Народной Республики.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населённый пункт Камышевка Донецкой Народной Республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Он отметил, что в боях за населённый пункт принимали участие войска группировки «Центр». При столкновениях с этой группировкой противник потерял до 475 военнослужащих. В числе противостоявших России подразделений на этом направлении была штурмовая бригада «Лють» («Ярость») национальной полиции Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 27 августа в Минобороны доложили об освобождении военными российского подразделения «Центр» населённого пункта Орловка в ДНР.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВС России успешно ведут бои возле Карловского водохранилища и на угледарском направлении. Он проинформировал, что в настоящее время «идёт наступление на Мемрике».

Ранее в силовых структурах ДНР рассказали, что оборона украинских боевиков у Новогродовки, которая расположена около Красноармейска, трещит по швам. Силовики отметили, что бойцы ВСУ сбежали с позиций, находившихся на северо-восточной окраине этого населённого пункта.