Москва, 28 августа, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Оперативно-тактическая авиация России поразила резервы Вооружённых сил Украины (ВСУ) в 13 населённых пунктах Сумской области, сообщил 28 августа официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

Так, авиация нанесла удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 41-й и 54-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад и 69-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 107-й бригад теробороны.

Удары были нанесены в районах населённых пунктов Атинское, Белополье, Бояро-Лежичи, Глухов, Искрисковщина, Масензовка, Михайловское, Первомайское, Пустогород, Соляники, Шалыгино, Угроеды и Эсмань.

Как передавало ИА Регнум, 26 августа Минобороны сообщило, что ВС России нанесли удары по силам украинских войск в районе 16 населённых пунктов в Сумской области. Перед этим, 25 августа, российская оперативно-тактическая авиация нанесла удары по скоплениям личного состава и военной технике украинской армии в Сумской области. Силы ВСУ были поражены в районах поселений Белополье, Беловоды, Ворожба, Дружба, Катериновка, Ободы, Первомайское, Першетравневое, Перемога, Свесса, Сумы, Угроеды, Юнаковка и Ястребиное.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 25 августа сообщил, что российские военные ударили по складу с ракетным вооружением украинских формирований в Сумах.