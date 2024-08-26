Москва, 26 августа, 2024, 14:57 — ИА Регнум. ВС России нанесли удары по силам украинских войск в районе 16 населённых пунктов в Сумской области. Об этом 26 августа доложили в Минобороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й, 41-й и 54-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Отмечается, что удары были нанесены в районах населённых пунктов Белополье, Бунякино, Бояро-Лежичи, Барановка, Дружба, Запселье, Катериновка, Малушино, Первомайское, Орловка, Пустогород, Свесса, Сумы, Хотень, Червоное и Ястребиное Сумской области.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее российская оперативно-тактическая авиация нанесла удары по скоплениям личного состава и военной технике украинской армии в Сумской области. Силы ВСУ были поражены в районах поселений Белополье, Беловоды, Ворожба, Дружба, Катериновка, Ободы, Первомайское, Першетравневое, Перемога, Свесса, Сумы, Угроеды, Юнаковка и Ястребиное.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 25 августа сообщил, что российские военные ударили по складу с ракетным вооружением украинских формирований в Сумах.

Перед этим, 24 августа, подпольщик информировал, что ВС России уничтожили в городе Глухове в Сумской области отряд ВСУ, который собирался отправиться в Курскую область.