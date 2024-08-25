Сумы, Украина, 25 августа, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Российские военные ударили по складу с ракетным вооружением украинских формирований в Сумах. Об этом 25 августа сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

По его информации, прилёты зафиксировали дважды. Удар пришёлся в район промзоны на Линейной.

«Поразили склад с недавно привезёнными ракетами, в том числе и для ПВО», — написал он в Telegram-канале.

Лебедев добавил, что также ВС России ударили фугасной авиабомбой (ФАБ) по подразделениям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Украинские бойцы были размещены в Юнакиевском сельском совете.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа российская оперативно-тактическая авиация нанесла удары по скоплениям личного состава и военной технике украинской армии в Сумской области. Силы ВСУ были поражены в районах поселений Белополье, Беловоды, Ворожба, Дружба, Катериновка, Ободы, Первомайское, Першетравневое, Перемога, Свесса, Сумы, Угроеды, Юнаковка и Ястребиное.

Днём ранее российская авиация ударила по украинским резервам в районе 15 пунктов в Сумской области. Лебедев 24 августа сообщил, что ВС России уничтожили в городе Глухове в Сумской области отряд ВСУ, который собирался отправиться в Курскую область.