Москва, 28 августа, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Украинские формирования за сутки потеряли до 380 бойцов и 30 единиц техники в ходе столкновений в Курской области. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 28 августа на брифинге.

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Он отметил, что российские войска продолжают отражать попытку вторжения противника. В лесах выявляют и уничтожают диверсионные группы ВСУ, пытающиеся проникнуть вглубь российской территории.

В частности, подразделения группировки войск «Север» за сутки отразили восемь атак украинских штурмовиков в направлении населённых пунктов Борки, Коренево, Кремяное и Малая Локня. Кроме того, сорваны попытки атак ВСУ в направлении Спального, Ольговки и Русской Конопельки.

Украинские формирования в результате потеряли до 75 бойцов, танк и восемь бронемашин. Пятеро бойцов ВСУ сдались в плен, уточнил Конашенков.

В общей сложности в результате действий российских войск ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 380 бойцов и 30 единиц бронетехники, включая танк, боевую машину пехоты и 28 боевых бронированных машин, а также 6 артиллерийских орудий, 3 миномёта и девять автомобилей.

Всего за время боёв в Курской области ВСУ потеряли до 7 тыс. бойцов, 74 танка, 35 боевых машин пехоты, 62 бронетранспортёра, 460 боевых бронированных машин, 210 автомобилей, 51 артиллерийское орудие, 13 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и одна MLRS, пять установок зенитных ракетных комплексов, десять станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, одну РЛС ПВО и пять единиц инженерной техники.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что его бойцам удалось накануне уничтожить «очень большое» количество украинской пехоты. Подразделение «Ахмат», уточнил командир, сожгло две единицы техники ВСУ, которая появилась на их участке, а также уничтожило миномёт и артиллерийское орудие. Он добавил, что на двух разных участках противника откинули достаточно далеко. В рядах ВСУ было много раненых, но свои не решались их эвакуировать.

Ранее Алаудинов перечислил украинские подразделения, остановленные в Курской области. Это 61-я, 80-я, 82-я, 92-я и 95-я бригады ВСУ. Два населённых пункта — Нижняя Паровая и Нечаев — были освобождены российскими военными, этот район зачистили и взяли под контроль, отметил он.

По данным Минобороны РФ на 27 августа, украинские формирования за сутки потеряли до 400 бойцов в ходе столкновений в Курской области. В числе утраченной ВСУ техники — боевая машина пехоты, бронетранспортёр и 28 бронеавтомобилей. Подразделения российской группировки войск «Север» за сутки отразили 11 атак украинских штурмовых групп, а также сорвали попытки атак в направлении Краснооктябрьского, Ольговки и Черкасского Поречного.