Курск, 27 августа, 2024, 01:46 — ИА Регнум. Российские военнослужащие освободили от украинских боевиков ещё два населённых пункта в Курской области. Об этом 26 августа сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

ИА Регнум Курская область, боевые действия

«Подразделение «Арбат» сегодня уже зачистило окончательно Нижнюю Паровую и Нечаев, два населённых пункта, туда за ними зашли полк 1427. Получается, что уже этот участок тоже зачищен, взят под контроль», — отметил он в Telegram-канале.

Вооружённые силы Украины понесли на этом участке значительные потери в личном составе и боевой технике, добавил офицер.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ с 6 августа атакуют Курскую область, пытаясь пробиться вглубь российской территории. Подразделения ВС РФ остановили силы противника в приграничных районах, сорвав планы киевского режима. По данным на 26 августа, украинские войска на этом направлении потеряли свыше 6,2 тыс. военных.

Число военных ВСУ, взятых в плен в Курской области, продолжает расти. Часть пленных сдаётся добровольно. Их берут как военнослужащие спецназа «Ахмат», так и другие подразделения ВС России, военнослужащие успешно взаимодействуют между собой, подчеркнул Алаудинов.

Командир спецназа «Ахмат» 25 августа отмечал успех российских военных на донецком направлении. По его словам, подразделения Вооружённых сил России продолжат планомерно уничтожать и выбивать украинские формирования, вторгшиеся в Курскую область.