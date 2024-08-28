Курск, 28 августа, 2024, 08:50 — ИА Регнум. Украинским подразделениям, вторгшимся в Курскую область, нанесено крупное поражение. Об этом заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил в видеообращении, опубликованном 28 августа в Telegram-канале.

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Алаудинов отметил, что его подразделения был тяжёлый день, но бойцам удалось уничтожить «очень большое» количество украинской пехоты. Подразделение «Ахмат», уточнил командир, сожгло две единицы техники ВСУ, которая появилась на их участке, а также уничтожило миномёт и артиллерийское орудие.

«Но сегодня мы действительно нанесли очень серьёзное поражение противнику. Противник уже не катается у нас таким количеством транспорта, как до сих пор», — сказал Алаудинов.

На двух разных участках противника откинули достаточно далеко. В рядах ВСУ было много раненых, но свои не решались их эвакуировать, добавил командир.

Как сообщало ИА Регнум, накануне Алаудинов перечислил украинские подразделения, остановленные в Курской области. Это 61-я, 80-я, 82-я, 92-я и 95-я бригады ВСУ. Два населённых пункта — Нижняя Паровая и Нечаев — были освобождены российскими военными, этот район зачистили и взяли под контроль, добавил он.

По данным Минобороны РФ на 27 августа, украинские формирования за сутки потеряли до 400 бойцов в ходе столкновений в Курской области. В числе утраченной ВСУ техники — боевая машина пехоты, бронетранспортёр и 28 бронеавтомобилей. Подразделения российской группировки войск «Север» за сутки отразили 11 атак украинских штурмовых групп, а также сорвали попытки атак в направлении Краснооктябрьского, Ольговки и Черкасского Поречного.

Всего за время боевых действий на курском направлении Украина потеряла более 6600 бойцов, 73 танка, 34 боевые машины пехоты, 62 бронетранспортёра, 432 боевых бронированных машины и 201 автомобиль, уточнили в Минобороны.