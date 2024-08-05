Москва, 5 августа, 2024, 09:55 — ИА Регнум. Российские спецслужбы задержали двух религиозных деятелей в Тюмени, которые завербовали 19 человек для террористической деятельности в Сирии, сообщила 5 августа ФСБ России.

ФСБ России

«На территории Тюменской области пресечена деятельность канала ресурсного обеспечения запрещенной в России международной террористической организации», — сообщило ведомство.

Задержанные по заданию эмиссаров террористических структур осуществили вербовку 19 человек, переправившихся из России в Сирию для участия в террористической деятельности. Они организовали канал финансирования международной террористической организации и распространяли в Сети идеологию терроризма.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статье 205.1 («Содействие террористической деятельности») и статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).

Как сообщало 5 августа ИА Регнум, сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области российского гражданина, готовившего теракт. По заданию украинских спецслужб задержанный собирал данные о должностных лицах военно-гражданской администрации региона и передавал их в Киев. При обыске изъяли взрывное устройство. Ведомство возбудило уголовные дела о госизмене (ст. 275) и теракте (ст. 205).

В Донецкой Народной Республике в конце июля задержали россиянина, который по заданию спецслужб Украины планировал подорвать служебный автомобиль Минобороны России. Возбудили уголовное дело о подготовке к теракту.