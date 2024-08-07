Омск, 7 августа, 2024, 08:28 — ИА Регнум. Жителя Омска приговорили к 16 годам колонии строгого режима за создание террористического сообщества и участие в нём. Решение вынес 2-й Восточный окружной военный суд. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе УФСБ России по Омской области.

Иван Руднев/РИА Новости

Как следует из материалов уголовного дела, в январе 2017 года омич создал террористическую организацию с целью насильственного изменения конституционного строя России, в том числе с использованием оружия. Кроме госпереворота в стране, участники группировки планировали совершение терактов в Омске, в частности, в отношении объектов ФСБ, МВД и Минобороны России.

В ведомстве добавили, что в организацию мужчина привлекал единомышленников со знаниями в области военного дела. Сам обвиняемый прошёл обучение минно-взрывному делу, изучил в интернете инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, тактике совершения преступлений против общественной безопасности.

«Эти знания он распространил среди членов созданного им преступного сообщества», — говорится в сообщении УФСБ.

В мае 2023 года подозреваемого задержали. В его квартире в ходе обыска изъяли компоненты самодельной бомбы, взрыватели, планы и программы развития созданной им террористической организации, а также агитационные материалы.

Уголовное дело в отношении омича возбудили сразу по четырём статьям УК РФ. Суд признал его виновным в создании террористического сообщества и участии в нём (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ), прохождении обучения для террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), приготовлении к теракту (ст. 30, ст. 205 УК РФ), в незаконном приобретении и хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Фигуранту назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, первые четыре года заключения он проведёт в тюрьме.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил гражданина Украины Сергея Линника к 12 годам лишения свободы за вербовку жителя Краснодара Игоря Горского в группировку «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Российские спецслужбы 5 августа задержали двух религиозных деятелей в Тюмени. По заданию эмиссаров террористических структур они осуществили вербовку 19 человек, переправившихся из России в Сирию для участия в террористической деятельности. Они организовали канал финансирования международной террористической организации и распространяли в Сети идеологию терроризма.

24 июня Южный окружной военный суд приговорил организатора и трёх членов ячейки террористического сообщества, функционировавшей в исправительной колонии в Дагестане, к срокам от восьми до 20 лет лишения свободы.