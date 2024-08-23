Брянск, 23 августа, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Суд приговорил к 18 годам лишения свободы гражданина России, который провёл съёмку военкомата в Брянской области. Об этом 23 августа сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Второй Западный окружной военный суд признал его виновным в госизмене, участии в деятельности террористической организации, незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств.

«По совокупности преступлений приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых четырёх лет в тюрьме, со штрафом в размере 600 тыс. рублей и ограничением свободы на один год», — говорится в сообщении.

Установлено, что фигурант по заданию представителя проукраинской террористической организации провёл съемку военкомата и отправил эти данные. Затем он изъял из тайника взрывчатые вещества и планировал поехать в город Стародуб для получения дальнейших указаний. Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа Верховный суд Крыма приговорил местного жителя к 13 годам лишения свободы за шпионаж. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере 200 тыс. рублей. Дело рассматривалось в закрытом режиме, так как материалы содержали сведения о гостайне.