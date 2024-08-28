Вашингтон, 28 августа, 2024, 09:07 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон в 2018 году предлагал основателю Telegram Павлу Дурову перенести штаб-квартиру компании в Париж, однако тот отказался, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

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Отмечается, что соответствующее предложение было сделано во время обеда, о котором до этого не сообщалось, но Дуров отказался.

По словам собеседника газеты, французский лидер даже обсуждал вопрос о предоставлении Дурову гражданства Франции.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа основателя мессенджера задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. 26 августа городская прокуратура проинформировала, что Дурову предъявили обвинение в 12 преступлениях.

Адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд заявил, что после завершения содержания под стражей Дуров либо выйдет на свободу под судебным надзором, либо предстанет перед следственным судьёй, который предъявит ему обвинение. Нахождение миллиардера в СИЗО по уголовным делам может продлиться до четырёх лет.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил властям Франции арестовать вслед за Павлом Дуровым и основателя Facebook (принадлежит компании Meta, экстремистской организации, деятельность которой запрещена в РФ) Марка Цукерберга. Для его ареста есть те же самые основания, сказал Медведев.