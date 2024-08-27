Лондон, 27 августа, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Удары ВС России наносят огромный ущерб энергетической и военной системам. Такое мнение высказал британский эксперт Александр Меркурис.

t. me/dsns_telegram

«Такого рода атаки <…> с сотнями или, по крайней мере, десятками ракет, запущенных в определённый день, наносят огромный ущерб всей украинской военной системе и энергетической системе», — сказал Меркурис в своём блоге на YouTube.

По его предположению, в течение следующих нескольких дней, недель или месяцев ВС России могут нанести новые удары, целью которых будет увеличение ущерба, нанесённого первоначальными ударами.

Как передавало ИА Регнум, ВС России утром 26 августа нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры на Украине, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса. Все обозначенные цели были поражены, заявили в Минобороны РФ.

Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что энергетические объекты Украины в результате нанесённого удара получили множество повреждений. Он назвал удар комбинированным и одним из самых больших за всё время военного конфликта. По его словам, было выпущено более 100 ракет и столько же беспилотников.

В свою очередь, полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что удары ВС России по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины могут привести к серьёзным проблемам в сфере железнодорожных перевозок. Кроме этого, ударами по энергообъектам Россия полностью обесценила усилия Запада по повышению обороноспособности Украины, нивелировала военные возможности этой страны.