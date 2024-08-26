Москва, 26 августа, 2024, 23:35 — ИА Регнум. Российские войска утром 26 августа нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры на Украине, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса. Все обозначенные цели были поражены, заявили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Объектами удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях», — уточнили в ведомстве.

Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, оперативно-тактической авиацией ВКС России, ударными беспилотными летательными аппаратами были поражены газокомпрессорные станции в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающие функционирование газотранспортной системы Украины.

На Украине в результате массированной атаки возникли перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения, резюмировали в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что удары ВС России по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины могут привести к серьёзным проблемам в сфере железнодорожных перевозок. Кроме этого, ударами по энергообъектам Россия полностью обесценила усилия Запада по повышению обороноспособности Украины, нивелировала военные возможности этой страны. Союзники не смогут ликвидировать разрыв в потребностях в электроэнергии, даже увеличивая финансирование, поставки оборудования и предпринимая другие меры. Западу не компенсировать затраты, которые несёт Украина в результате этих ударов, пояснил эксперт.

Энергетические объекты Украины в результате нанесённого удара получили множество повреждений, признал глава киевского режима Владимир Зеленский. Он назвал удар комбинированным и одним из самых больших за всё время военного конфликта.