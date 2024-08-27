Курск, 27 августа, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси поблагодарил президента России Владимира Путина за приглашение посетить Курскую АЭС.

AP/TASS Рафаэль Гросси

«Прежде всего, я хочу попросить вас передать благодарность президенту Российской Федерации за приглашение на Курскую атомную станцию в таких чрезвычайных условиях», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Как передавало ИА Регнум, ранее 27 августа Гросси прибыл в Курчатов для осмотра Курской АЭС.

О планах посетить Курскую АЭС Гросси сообщил 21 августа. В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва находится в контакте с МАГАТЭ в связи с провокациями киевского режима в отношении Запорожской и Курской АЭС.

22 августа Путин сообщил, что ВСУ пытались нанести удары по Курской АЭС. Россия уведомила об этом МАГАТЭ, агентство обещало прислать специалистов, чтобы оценить ситуацию, сказал президент. Он выразил надежду, что организация выполнит свою работу. Встречаться с Гросси Путин пока не планирует, рассказал 26 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.