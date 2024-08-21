Женева, Швейцария, 21 августа, 2024, 23:50 — ИА Регнум. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует на следующей неделе посетить Курскую АЭС. Об этом он сообщил в интервью газете Financial Times.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Гросси хочет побеседовать с руководством электростанции и узнать, совершались ли атаки на неё. Кроме того, глава МАГАТЭ намерен изучить состояние внешнего электроснабжения и пути подъезда к станции.

В беседе с журналистами он упомянул про недавние удары Украины по мостам через реку Сейм. Гросси утверждает, что Курская АЭС якобы «технически» находится в пределах досягаемости артиллерии ВСУ.

Он добавил, что считает риск повреждения станции «очень серьезным» в связи с атакой Киева на Курскую область.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Российские силы остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив им проникнуть вглубь региона. 21 августа Минобороны России сообщило, что с начала боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4400 военнослужащих и 65 танков.

9 августа Рафаэль Гросси в связи с ситуацией в Курской области призвал стороны проявлять «максимальную сдержанность», чтобы избежать ядерной аварии. Он отметил, что поддерживает контакты с соответствующими властями России и Украины.

17 августа Гросси выразил готовность посетить Курскую и Запорожскую АЭС. 18 августа постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что глава МАГАТЭ может посетить Курскую АЭС в ближайшем будущем.

21 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Москва находится в плотном контакте с руководителем и секретариатом Международного агентства по атомной энергии в связи с провокациями киевского режима в отношении Запорожской АЭС и Курской АЭС. Она добавила, что визит Гросси на Курскую АЭС прорабатывается.