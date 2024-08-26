Москва, 26 августа, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пока не планирует встречаться с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в случае его визита на Курскую АЭС, заявил 26 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

«Пока в планах нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как передавало ИА Регнум, Гросси 21 августа заявил о планах посетить Курскую АЭС. В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва находится в контакте с МАГАТЭ в связи с провокациями Киева в отношении Запорожской и Курской АЭС. Дипломат отмечала, что Киев приступил к подготовке провокации на Курской АЭС.

22 августа Путин сообщил, что ВСУ пытались нанести удары по Курской АЭС. Россия уведомила об этом МАГАТЭ, агентство обещало прислать специалистов, чтобы оценить ситуацию. Глава государства выразил надежду, что организация выполнит свою работу.