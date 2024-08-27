Москва, 27 августа, 2024, 08:14 — ИА Регнум. Власти большинства российских регионов окажут ту или иную поддержку многодетным семьям в связи с началом учебного года, сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб («Единая Россия») изданию Lenta.ru.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

Она указала на отсутствие федеральных норм, предусматривающих выплаты или какие-либо льготы к 1 сентября. Однако все субъекты провели работу с региональными законами, многие решили обеспечить многодетные семьи льготами и поддержкой, отметила парламентарий.

«Это, в частности, бесплатная школьная форма, спортивная форма, канцелярские товары, бесплатное горячее питание в школьной столовой и множество других совершенно разнообразных гарантий и льгот», — сказала Бессараб.

Депутат напомнила о недавно вступившем в силу федеральном законе, который позволяет родителям использовать остаток средств материнского капитала на подготовку детей к школе. Кроме того, работодатели, профсоюзы и различные организации проводят множество акций к Дню знаний, добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля на встрече с российскими семьями президент Владимир Путин предложил выплачивать родителям неиспользуемые остатки материнского капитала для сбора детей в школу. Первоначально сумма не будет превышать 10 тыс. рублей. Госдума приняла соответствующие поправки к законодательству.

Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что неистраченные средства будут выплачивать автоматически. В общей сложности семьям выплатят примерно 1,5 млрд рублей.

В январе 2024 года Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи за семьями, имеющими трёх и более детей. Ранее отсутствовал единый подход для определения этого статуса, и регионы имели право определять его критерии самостоятельно.