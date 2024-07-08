Москва, 8 июля, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Неистраченные 10 тыс. рублей из остатка материнского капитала будут выплачивать автоматически, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на площадке Международной выставки-форума «Россия»

Наталья Селиверстова/РИА Новости

«Мы считали разные варианты, к нам уже неоднократно по этому поводу обращались. Сегодня президент выбрал 10 тысяч. У всех, у кого эта сумма есть, будут автоматические выплаты», — заявила Голикова.

Власти проверят работу механизма и по итогам определят следующие шаги, отметила вице-премьер. Всего будет выплачено неистраченных средств на 1,5 миллиарда рублей.

Как сообщалоИА Регнум, 8 июля президент России Владимир Путин выступил за то, чтобы семьям выплачивали неиспользуемые остатки материнского капитала. В первое время сумма составит 10 тыс. рублей. По словам российского лидера, известно о случаях, когда при использовании основной суммы маткапитала остаётся небольшая часть, которую не получается потратить. Президент предложил разрешить использовать остаток на сбор детей в школу.

Глава государства также заявил, что попросит правительство и Госдуму принять решение по выплатам многодетным семьям на ипотеку. Он отметил, что существует несколько налоговых вычетов: имущественный — в случае приобретения квартиры, социальные вычеты — связанные с образованием, здравоохранением, и так называемые общие вычеты для семей. По его словам, этот основной вычет должен считаться до всех других.

Путин напомнил, что в Госдуме сейчас рассматривают законопроект о семейной выплате, цель которого состоит в том, чтобы после всех вычетов семья не платила больше 6%.