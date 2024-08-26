Вашингтон, 26 августа, 2024, 23:41 — ИА Регнум. Ветеран войны в Афганистане, американский наёмник, участвующий в нападении украинских боевиков на Курскую область, рассказал телеканалу ABC News о ситуации в ВСУ и о «хаосе» среди военных.

ИА Регнум Иностранные наёмники, ВСУ

«Нас просили пойти в Курск, в Курскую область, чтобы помочь снайперам. Но там сейчас хаос, всё закончилось тем, что мы не проводили ту операцию», — сказал он.

Телеканал показал несколько фото, где наёмники (их лица скрыты) с флагом США стоят на фоне российских зданий и военной техники.

Сам американец, давая интервью, был в маске и тёмных очках. Имя его не называлось.

По его словам, он «искренне обеспокоен тем, что украинская армия чрезмерно растянута» с момента вторжения в Курскую область. При этом украинцы это признают и об этом говорят.

Как сообщало ИА Регнум, 26 августа в 21:45 мск была пресечена попытка украинских войск совершить удар по территории России с применением ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У». Были сбиты четыре ракеты.

Киевский режим, направивший украинские войска в Курскую область, тем самым нарушил требования Вашингтона, считает The Financial Times. По мнению автора издания, в связи с конфликтом на Украине администрация президента США Джо Байдена больше всего опасается ядерной войны с Россией и стремится её избежать. Однако Киев своими действиями только приближает такой сценарий.

Директор ФСБ Александр Бортников ранее заявил, что Запад поддерживает атаку ВСУ на Курскую область. Он уточнил, что киевский режим при поддержке западных стран совершил террористическую атаку, нацеленную против мирного населения и гражданских объектов.

Украинские войска атаковали позиции российских военных в приграничных районах Курской области 6 августа. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. Также наносятся удары по ресурсам и резервам ВСУ в Сумской области. Потери противника к 26 августа превысили 6200 человек.

Власти ранее сообщали о многочисленных преступлениях ВСУ в регионе. В частности, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что украинские формирования в первые часы вторжения в регион расстреливали дороги, что осложнило эвакуацию мирных жителей.