Москва, 5 августа, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Маркетплейс Wildberries завершил объединение с оператором наружной рекламы Russ в ООО «РВБ», сообщила 5 августа пресс-служба интернет-магазина.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Сегодня с 00 часов 00 минут права и обязанности <…> по договорам о реализации товаров на сайте Wildberries переданы в полном объёме ООО «РВБ», — сообщила компания.

Маркетплейс при этом пообещал, что переход на новое юридическое лицо не отразится на работе партнёров и клиентов с торговой площадкой. В компании отметили, что все услуги доставки, хранения и выдачи заказов выполняются в обычном режиме.

Как сообщало 29 июля ИА Регнум, домен маркетплейса Wildberries теперь принадлежит его совместной с Russ компании «РВБ». Домен, созданный в 2004 году, оплачен до конца марта 2025.

В середине июня компания объявила, что маркетплейс и группа Russ объединяются для создания совместной новейшей цифровой торговой платформы. В июле обе компании учредили совместное предприятие — компанию «РВБ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что вопрос слияния Wildberries и Russ находится вне компетенции правительства.

В свою очередь совладелец и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев заявил, что слияние Wildberries с группой Russ может привести к потере основательницей маркетплейса Татьяной Бакальчук компании.