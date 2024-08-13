Москва, 13 августа, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Проектное подразделение Wildberries — «ВБ Девелопмент», основанное Владиславом Бакальчуком, задолжало головной компании более 30 млрд рублей, сообщили 13 августа ТАСС в пресс-службе «РВБ» (юрлицо объединённых Russ и Wildberries).

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Задолженность подразделения, уточнили в компании, возникла из-за несвоевременного ввода в эксплуатацию логистических центров в регионах. Так, с января 2023 по июнь 2024 года в эксплуатацию было введено только около 400 тыс. квадратных метров складских помещений.

Отмечается, что на данный момент с подрядчиками достигнуты договорённости о завершении всех ранее запланированных работ. По данным пресс-службы, в августе–сентябре 2024 года к вводу запланировано более 550 тыс. квадратных метров складов в Невинномысске, Рязани, Самаре, Волгограде, Сарапуле, Котовске и Владимире.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук подтвердила информацию о начале бракоразводного процесса с мужем. Она заметила, что Владислав Бакальчук владеет 1% компании и не участвует в управлении Wildberries. Её муж, в свою очередь, заявил, что маркетплейс якобы подвергся попытке «рейдерского захвата». Однако предпринимательница опровергла эту информацию.

5 августа Wildberries завершил объединение с оператором наружной рекламы Russ в ООО «РВБ». Права и обязанности по договорам о реализации товаров на сайте Wildberries в полном объёме передали ООО «РВБ». Маркетплейс при этом пообещал, что переход на новое юридическое лицо не отразится на работе партнёров и клиентов с торговой площадкой. В компании отметили, что все услуги доставки, хранения и выдачи заказов выполняются в обычном режиме.