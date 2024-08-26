Берлин, 26 августа, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Правительство Германии не разделяет позицию президента Чехии о том, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» были законной целью Киева, их подрыв является преступлением. Об этом 26 августа заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

«Нет», — ответил он на вопрос журналистов, разделяет ли Германия подобную оценку.

По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно выражал свою позицию в переговорах с Польшей и Чехией, а также многими другими зарубежными партнёрам, что это преступление, которое должно быть расследовано, пишут «Известия».

Ранее президент Чехии Пётр Павел в интервью изданию Novinky заявил, что у Праги нет чёткой компрометирующей информации о причастности Киева к атакам на газопроводы. Вместе с тем он выступил с утверждением, что вооружённые конфликты ведутся не только против военных целей, но и против целей стратегического характера, а «Северные потоки» являются такой целью.

Как передавало ИА Регнум, 14 августа издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники опубликовало материал, в котором описывалось возникновение идеи подрыва «Северных потоков». По утверждению авторов, глава киевского режима Владимир Зеленский одобрил план, но после реакции Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США отменил операцию, а занимавший на тот момент должность главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный проигнорировал этот приказ. По версии WSJ, теракт якобы совершила группа украинских дайверов.

В тот же день несколько немецких изданий, в том числе Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD, сообщили о «завершении расследования» подрывов на трубопроводах, произошедших 26 сентября 2022 года. Сообщалось, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест одного из украинских дайверов, находившегося на тот момент в Польше, ещё в июле. Берлин потребовал выдачи подозреваемого, но Варшава ответила отказом, что, по данным WSJ, вызвало спор между странами, а польский премьер-министр Дональд Туск обрушился с критикой на Берлин на фоне обнародованного расследования.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что появившиеся в СМИ подробности диверсии на «Северных потоках» являются инсценировкой с целью отвода глаз от истинных исполнителей. Он подчеркнул, что осуществление теракта не было возможным без помощи Соединённых Штатов Америки.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь отметила, что заявление президента Чехии по «Северным потокам» похоже на угрозы, которые делают представители террористических организаций.