Оттава, 26 августа, 2024, 01:54 — ИА Регнум. Арест сооснователя Telegram Павла Дурова демонстрирует, что на Западе ведётся война против народа. Об этом написал 25 августа бывший кандидат в депутаты канадского парламента от Народной партии Дэвид Фрейхайт.

TechCrunch Павел Дуров

Политик отметил, что речь идёт о деятельности, направленной против прав простых людей.

Как сообщало ИА Регнум, Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа, куда он прибыл на своём самолёте 24 августа. После этого предпринимателя поместили под стражу.

По данным СМИ, сооснователю Telegram хотят предъявить несколько обвинений, связанных с работой мессенджера и с тем, что он не хотел сотрудничать с правоохранительными органами Франции. Обвинения касаются в том числе дел о терроризме и незаконном обороте наркотиков.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отметил, что Дуров стал жертвой либеральной диктатуры, пытающейся подавить тех, кто в одиночку стремится продвигать свободу и не следует её политике.

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден назвал арест сооснователя Telegram посягательством на право человека на свободу слова. Он добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон опустился до уровня взятия заложников в качестве средства получения доступа к частным сообщениям.