Курск, 26 августа, 2024, 00:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы России, несмотря на вторжение украинских формирований в приграничные районы Курской области, продолжают доминировать и сохранили инициативу на всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления Министерства обороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

ИА Регнум СВО, ситуация на фронте

«Если говорить о других направлениях… Все эти дни очень хорошо продвигаются все наши подразделения, в общей сложности мы можем констатировать тот факт, что по всей линии боевого соприкосновения сегодня доминирует Россия», — сказал он в видеообращении, опубликованном 25 августа в его Telegram-канале.

В частности, Алаудинов отметил успех российских военных на донецком направлении, а также подчеркнул, что подразделения Вооружённых сил России продолжат планомерно уничтожать и выбивать украинские формирования, вторгшиеся в Курскую область.

Как передавало ИА Регнум, в течение недели Министерство обороны России сообщало о четырёх освобождённых населённых пунктах в зоне проведения специальной военной операции. 19 августа Вооружённые силы России освободили населённый пункт Артёмово, входящий в Дзержинскую агломерацию в Донецкой Народной Республике, 20 августа — посёлок Новгородское (украинское название — Нью-Йорк), являвшийся для ВСУ стратегически важным логическим узлом, 21 августа — посёлок Желанное, 22 августа — населённый пункт Межевое.

Вооружённые силы Украины атакуют Курскую область с 6 августа. Российские военные остановили противника в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь региона. По данным Минобороны РФ от 25 августа, за время боевых действий на курском направлении украинские формирования потеряли более 5,8 тыс. военнослужащих, 72 танка, 31 боевую машину пехоты, 58 бронетранспортёров, 383 боевые бронированные машины, 37 артиллерийских орудий, пять установок ЗРК, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три HIMARS и одну MLRS американского производства, а также девять станций радиоэлектронной борьбы и пять единиц инженерной техники.