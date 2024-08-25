Варшава, 25 августа, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда отказался отвечать на вопрос журналистов о том, знал ли он о планах главы киевского режима Владимира Зеленского отправить Вооружённые силы Украины (ВСУ) в атаку на Курскую область.

Flickr.com Президент Польши Анджей Дуда

«К сожалению, я не могу сейчас ответить на этот вопрос», — сказал политик 24 августа в эфире YouТube-канала Zero.

Глава республики заявил, что это относится к тем делам, о которых он не может рассказывать.

Как передавало ИА Регнум, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк 15 августа подтвердил, что Киев обсуждал планы об атаке Украины на Курскую область с союзниками. При этом западные страны не признают, что знали об этих намерениях.

Дуда, выступая в Киеве 24 августа, заявил, что ВСУ используют для атак на Курскую область польские танки PT-91 Twardy, переданные Украине около года назад. Он также заявил о продолжении помощи киевскому режиму.

Телеканал Sky News, ссылаясь на источники, 15 августа сообщил, что ВСУ в курском приграничье используют в том числе британские танки Challenger 2. При этом Лондон отметил, что Украина праве использовать на территории России оружие, поставленное Великобританией.

Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что атаку Киева на Курскую область поддерживает Запад. Он также указал на террористические действия ВСУ, так как они преднамеренно наносят удары по мирным жителям и гражданским объектам.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские силы, вторгшиеся в российское приграничье и остановленные там, получат достойный ответ. Он также подчеркнул, что Запад ведёт войну с Россией руками украинцев.