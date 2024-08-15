Лондон, 15 августа, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) при атаке на Курскую область используют британские танки Challenger 2, сообщает 15 августа телеканал Sky News со ссылкой на источники.

UK Ministry of Defence/Global Look Press

В материале не уточняется, какое количество танков Challenger 2 было использовано ВСУ. Министерство обороны в Лондоне отказалось комментировать подробности операции, однако Великобритания подтвердила, что Украина может свободно использовать британское оружие на территории России.

Днём ранее газета The Times писала, что британские министры ведут переговоры с коллегами из западных стран, пытаясь убедить их разрешить Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Портал Defence24 также информировал, что украинские военные вторглись в Курскую область, в том числе на польских танках, одни из них — ПТ-91 Twardy.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения российской армии остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории региона. СК уточнял, что украинские военные активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что атаку Киева на Курскую область поддерживает Запад.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк 15 августа подтвердил, что власти киевского режима обсуждали планирующуюся атаку ВСУ на Курскую область с западными союзниками. При этом западные союзники, в том числе Великобритания и США, утверждают, что они не были заранее проинформированы о нападении ВСУ на Курскую область.

По данным Минобороны, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 2300 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортёра, 18 боевых машин пехоты, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 15 орудий полевой артиллерии.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.