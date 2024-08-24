Киев, 24 августа, 2024, 21:02 — ИА Регнум. ВСУ используют для атаки на Курскую область польские танки, заявил президент Польши Анджей Дуда 24 августа, выступая в Киеве по случаю торжеств в честь Дня независимости Украины.

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По его словам, польские танки PT-91 Twardy в настоящее время «защищают Украину на полях сражений в Курской области». Он рассказал, что Варшава передала их Киеву более года назад.

Дуда заявил, что Польша продолжит помогать киевскому режиму. Он также пообещал поддержку в вопросе вступления Украины в ЕС и НАТО.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Российские войска не дали противнику прорваться вглубь региона и начали его выдавливать с приграничной территории РФ. Потери украинской стороны на этом направлении, по данным на 24 августа, составили более 5,5 тыс. военных, 71 танк и 459 единиц другой бронированной техники.

Телеканал Sky News, ссылаясь на источники, заявил, что украинские войска используют в курском приграничье в том числе британские танки Challenger 2. При этом Лондон заявил, что ВСУ праве использовать на территории России оружие, поставленное из Великобритании.

СК РФ установил, что украинские подразделения используют вооружение стран НАТО при нападении на Курскую область. Кроме того, украинские боевики целенаправленно обстреливают мирное население и гражданские объекты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что военная поддержка Запада, оказываемая Киеву, не изменит ход СВО. Поставки вооружений на Украину только истощают ресурсы стран, которые на это идут.