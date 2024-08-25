Москва, 25 августа, 2024, 15:38 — ИА Регнум. У нынешних властей Литвы и Украины нацистская сущность. Об этом вечером 24 августа заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в беседе с «Известиями».

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Мария Захарова

Российский дипломат таким образом прокомментировала обращение премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните к жителям Украины по случаю Дня независимости, в котором та заявила, что Киев и Вильнюс будут совместно праздновать окончание конфликта «со светом, с газом и без русни».

«Нацисты», — заявила Захарова, комментируя слова литовского премьера.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа глава Управления по делам гражданства и миграции другой прибалтийской республики, Латвии, Майра Розе заявила, что латвийские власти выдворили троих граждан РФ, которые не смогли получить вид на жительство. По её словам, ещё 1500 российских граждан с истёкшим сроком действия ВНЖ добровольно покинули территорию страны.

Захарова 22 августа назвала произволом усложнение латвийскими властями процедуры продления вида на жительство для граждан РФ. Дипломат уточнила, что российская сторона примет жёсткие ответные шаги асимметричного характера в ответ на эти действия Латвии.

Позднее в этот же день руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров заявил ИА Регнум, что усложнение властями Латвии процедуры продления вида на жительство (ВНЖ) для русских вызывает вопросы о ксенофобии в этой стране. По его словам, России следует жёстко и адекватно реагировать на такие действия для защиты своих граждан.