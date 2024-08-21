Рига, 21 августа, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Власти Латвии выдворили троих россиян, не получивших постоянный вид на жительство. Об этом в эфире радио LSM заявила глава Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Майра Розе.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В девяти случаях было принято решение о принудительном выдворении. Троих уже выдворили из страны», — сообщила Розе.

Ещё 1500 российских граждан, у которых истёк срок действия ВНЖ, добровольно уехали из страны. По её словам, постоянный ВНЖ получили 15 837 человек, временный — 5477, из них 5000 получили его сроком на два года, чтобы за это время подтвердить знание латышского языка.

Миграционный закон предусматривает, что срок действия выданных россиянам видов на жительство истёк в сентябре 2023 года. Для того, чтобы российские граждане могли остаться в Латвии, они должны были подать заявление на получение статуса постоянного жителя Евросоюза. В качестве одного из условий россияне должны были предоставить в Управление по делам гражданства и миграции Латвии сертификат о знании государственного языка на минимальном уровне, а также подтвердить наличие финансовых средств.

Как передавало ИА Регнум, в мае начальник отдела департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Константин Гузь заявил, что почти тысяче российских соотечественников пришлось покинуть Латвию из-за невыносимых условий, носящих дискриминационный характер. Он отметил, что в отдельных случаях россиян выдворяют из страны, в основном же для людей создают такие условия, чтобы они сами уехали.