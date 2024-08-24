Москва, 24 августа, 2024, 22:35 — ИА Регнум. Украинские и литовские власти имеют нацистскую сущность, заявила 24 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Известиями».

МИД России

Так она отреагировала на обращение премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните к украинским гражданам по случаю Дня независимости Украины. Глава литовского правительства пообещала им, что Киев и Вильнюс отпразднуют окончание конфликта вместе. При этом она обозвала русских «русней» и добавила, что Литва и Украина будут без них.

В свою очередь Захарова подчеркнула, что такие заявления являются «нацизмом».

«Нацисты», — сказала официальный представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Мария Захарова прокомментировала стремления властей другой прибалтийской страны — Латвии, правительство которой объявило о планах выдворить из страны 1167 российских граждан из-за закона о знании языка. Официальный представитель МИД РФ отметила, что такая политика напоминает деятельность нацистов в 30-е годы в Западной Европе.

Она напомнила, что тогда нацистские власти создавали гетто, в которые свозили людей и ограничивали им права. Захарова добавила, что суть такой политики состоит в сегрегации людей по национальному признаку.