Москва, 22 августа, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Усложнение процедуры продления вида на жительство (ВНЖ) для русских, которое ввели латвийские власти, вызывает вопросы о ксенофобии в этой стране. Об этом 22 августа корреспонденту ИА Регнум заявил руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров.

Иван Шилов ИА REGNUM

Теперь для продления ВНЖ в Латвии необходимо подтвердить знание латышского языка, а также заполнить анкету, в которой нужно выразить своё отношение к специальной военной операции и статусу Крыма.

«Это дискриминация русскоговорящего населения и проявление ксенофобии со стороны латышской элиты. Латвия продолжает принимать меры, которые ухудшают жизнь русскоязычных граждан в стране. Поэтому России следует жёстко и адекватно реагировать на такие действия, чтобы защитить своих соотечественников», — отметил Фёдоров.

Эксперт также добавил, что не сдавших экзамен на знание латышского языка могут высылать из страны. Если в анкете кто-то выразит поддержку спецоперации, его могут посадить в тюрьму, как это практикуется в прибалтийских странах. Из-за этого многие русскоговорящие активисты были вынуждены покинуть эти страны.

По словам Фёдорова, такие репрессии направлены на полное уничтожение влияния России и русскоязычных граждан в стране.

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, политолог Дмитрий Офицеров-Бельский отметил, что для латвийского руководства любой русский — это плохой русский.

«В начале 1990-х годов в прибалтийские страны из США начали возвращаться представители диаспоры, которые заняли непримиримую антироссийскую позицию. Зачастую это были потомки тех, кто сотрудничал с нацистами во время Второй мировой войны. На протяжении долгого времени они занимали ключевые позиции в прибалтийских государствах, активно занимались десоветизацией, дерусификацией, возвращением себе собственности, которую они потеряли, бежав из страны в годы Великой Отечественной войны. Они сделали своей целью любой ценой избавиться от русских. Они хотят, чтобы русские прошли через то же самое, то есть бежали из страны и потеряли своё имущество, как и они когда-то», — отметил политолог.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что усложнение латвийскими властями процедуры продления вида на жительство (ВНЖ) для граждан России является произволом. Она предупредила, что из-за этого решения Риги Москва примет жёсткие ответные шаги асимметричного характера. Дипломат напомнила, что прежние меры, предпринятые Россией в отношении Латвии, уже дали результат.

Глава Управления по делам гражданства и миграции Латвии Майра Розе 21 августа заявила, что латвийские власти выдворили троих граждан РФ, не получивших постоянный вид на жительство в этой республике. Она также уточнила, что ещё 1500 российских граждан, у которых истёк срок действия ВНЖ, добровольно покинули территорию прибалтийской страны.

Розе добавила, что Рига выдала постоянный вид на жительство 15 837 желающим, а временный — 5477. В их числе 5000 человек получили его на два года. По её словам, за это время они должны подтвердить знание латышского языка.

Миграционный закон Латвии предусматривает, что срок действия выданных россиянам видов на жительство истёк в сентябре 2023 года. Для того, чтобы российские граждане могли остаться в Латвии, они должны были подать заявление на получение статуса постоянного жителя Евросоюза. В качестве одного из условий россияне должны были предоставить в Управление по делам гражданства и миграции Латвии сертификат о знании государственного языка на минимальном уровне, а также подтвердить наличие финансовых средств.

Начальник отдела департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Константин Гузь в мае заявил, что почти тысяче российских соотечественников пришлось покинуть Латвию из-за невыносимых условий, носящих дискриминационный характер. Он отметил, что в отдельных случаях россиян выдворяют из страны, в основном же для людей создают такие условия, чтобы они сами уехали.