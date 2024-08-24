Москва, 24 августа, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщило 24 августа Министерство обороны РФ.

MOD Russia/Global Look Press

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщило ведомство.

В Минобороны уточнили, что попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа пресекли около 15:00 мск.

Как сообщало 24 августа ИА Регнум, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что после атаки украинского дрона ранение получил житель посёлка Вейделевка.

Гладков также проинформировал, что ночью 24 августа дрон ВСУ ударил по посёлку Малиновка в Белгородского района. Из-за атаки мужчина получил осколочные ранения.

Украинский беспилотник прибило к пирсу яхт-клуба «Юг» 24 августа в Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев заявил, что дрон ВСУ вероятно был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ.

В тот же день губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате атаки беспилотников пострадали два мирных жителя. По его словам, российские силы ПВО ночью сбили над регионом пять дронов. Власти ввели режим ЧС в трёх поселениях Острогожского района на время ликвидации последствий ночной атаки украиснких дронов.