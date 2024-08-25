Белгород, 25 августа, 2024, 14:08 — ИА Регнум. В результате атаки беспилотника украинских боевиков на село Соловьёвка в Белгродской области погиб мирный житель. Об этом 25 августа сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«По результатам обхода после атаки беспилотника в селе Соловьёвка Белгородского района поступила информация о погибшем мирном жителе», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава области уточнил, что мужчина умер на месте от полученных в результате атаки ранений, а также выразил соболезнования всем его родным и близким.

Как передавало ИА Регнум, ранее 25 августа Гладков сообщил, что в результате ночного удара украинских формирований по посёлку Ракитное в Белгородской области погибли не менее пяти человек. Ещё как минимум 13 человек пострадали.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов 21 августа написал, что один мирный житель погиб и ещё двое были ранены при атаке украинского дрона в Большесолдатском районе. Он уточнил, что пострадавшие самостоятельно добрались до больницы, где им оказали медпомощь.