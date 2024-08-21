Курск, 21 августа, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Один мирный житель погиб и ещё двое получили ранения в результате атаки беспилотника украинских формирований в Большесолдатском районе Курской области. Об этом 21 августа сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«Сегодня в Большесолдатском районе с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на автомобиль. Ранены два местных жителя. Они самостоятельно добрались до больницы, где им оказывают медицинскую помощь», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава области уточнил, что ещё одна мирная жительница в результате атаки украинского дрона скончалась на месте, и выразил глубочайшие соболезнования её родным и близким.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа боевики ВСУ сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на легковой автомобиль в селе Озеряновка в Центрально-Городском районе Горловки (Донецкая Народная Республика). В результате этого пострадали два мирных жителя.

Днём 19 августа в результате удара дрона украинской армии по Маломихайловке в Белгородской области пострадал мужчина. Позднее количество пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ возросло до двух человек. Обоих пострадавших отправили в городскую больницу № 2 города Белгорода.