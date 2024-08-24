Москва, 24 августа, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Украинская армия за сутки потеряла 2120 военных в зоне проведения специальной военной операции, сообщило 24 августа Министерство обороны России.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«ВСУ потеряли до 690 военнослужащих <…> станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», — уточнил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, говоря о суточных потерях украинской армии в зоне ответственности подразделений Южной группировки войск.

На этом направлении российские бойцы заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районах населённых пунктов Переездное, Васюковка, Зализнянское, Катериновка, Часов Яр, Плещеевка, Курахово и Григоровка в ДНР.

Российские военные на этом направлении уничтожили три украинских полевых склада боеприпасов.

За минувшие сутки в зоне ответственности подразделения группировки войск «Запад» ВСУ потеряли до 520 военнослужащих, в зоне ответственности подразделений группировки войск «Центр» — более 580 военных, в зоне ответственности подразделения группировки войск «Восток» — до 130 бойцов.

Российские военные нанесли поражение ВСУ в районах населённых пунктов Петропавловка, Кругляковка, Степовая Новоселовка в Харьковской области и Торское в ДНР. Бойцы ВС России уничтожили на этом направлении 155-мм САУ Braveheart британского производства и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

В Минобороны также заявили, что суточные потери ВСУ на волчанском и липцовском направлениях составили до 135 бойцов, а в зоне действий группировки войск «Днепр» — более 65 военных.

Как сообщало 24 августа ИА Регнум, российские силы ПВО за минувшие сутки сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS и пять управляемых авиационных бомб Hammer в зоне спецоперации. Помимо этого, российские военные сбили 12 реактивных снарядов HIMARS и 44 беспилотника.

По данным Минобороны, с 17 по 23 августа ВСУ потеряли до 16 155 военных в зоне спецоперации. За неделю украинская армия потеряла до 4530 военнослужащих в зоне ответственности Южной группировки войск.