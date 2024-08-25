Белгород, 25 августа, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооружённых сил Украины в небе над Белгородской областью. Об этом 25 августа сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

В ведомстве уточнили, что попытку совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ киевский режим совершил около 10:50 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа Вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью дронов атаковали два населённых пункта Белгородской области. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, атаке подверглись сёла Петровка и Соловьёвка. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Ночью того же дня украинская армия нанесла удар по посёлку Ракитное в Белгородской области. В результате погибли пять человек, ещё не менее 13 человек, включая троих несовершеннолетних, пострадали. Повреждения получили 12 частных домов, два коммерческих объекта и семь машин. Также повреждены газопровод и линия электропередачи.

После атаки ВСУ на село Ракитное Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту.