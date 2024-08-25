Москва, 25 августа, 2024, 09:30 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на село Ракитное в Белгородской области. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе следственного ведомства.

РИА Новости/Константин Михальчевский

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»), ― говорится в сообщении СК в Telegram-канале.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту. Их действиям дадут правовую оценку.

Как сообщало ИА Регнум, глава Белгородской области Вячеслав Гладков ранее 25 августа сообщил, что Вооружённые силы Украины посреди ночи нанесли жестокий террористический удар по посёлку Ракитное. В результате погибли по меньшей мере пять человек, ещё не менее 12 человек, включая троих несовершеннолетних, пострадали.

Двое детей получили осколочные ранения, уточнил губернатор. Их направили в детскую областную клиническую больницу. Ещё один ребёнок будет проходить лечение амбулаторно. Семерых взрослых медики решили госпитализировать. Четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

При обстреле также повреждения получили десять частных домов и газопровод. Из-за этого временно пропало газоснабжение в селах Борисполье, Новоленинское и посёлке Ракитное. Кроме того, локальные повреждения получила линия электропередачи, а осколками посекло два коммерческих объекта и четыре легковых автомобиля.