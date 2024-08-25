Белгород, 25 августа, 2024, 10:06 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью дронов атаковали два населённых пункта Белгородской области. Об этом 25 августа сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Администрация Белгородской области

Он уточнил, что украинская армия атаковала сёла Петровка и Соловьёвка. Предварительно, обошлось без пострадавших.

«В селе Петровка в результате сброса взрывного устройства с БПЛА в частном домовладении повреждены кровля и фасад. Осколками посечён легковой автомобиль», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Он добавил, что вследствие нескольких сбросов ещё в одном частном доме посечены забор и транспортное средство. Также дрон-камикадзе атаковал многоквартирный дом. В здании выбиты окна, посечён фасад. В одной из квартир повреждена внутренняя отделка и разрушен балкон.

«В селе Соловьёвка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника полностью сгорел коммерческий объект», ― указал Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины посреди ночи 25 августа нанесли жестокий террористический удар по посёлку Ракитное в Белгородской области. В результате погибли по меньшей мере пять человек, ещё не менее 12 человек, включая троих несовершеннолетних, пострадали.

Как уточнил Гладков, двух детей с осколочными ранениям госпитализировали, ещё один ребёнок будет проходить лечение амбулаторно. В больницу также доставили семерых взрослых, четверо из них находятся в тяжёлом состоянии. При обстреле также повреждения получили десять частных домов, газопровод и линия электропередачи. Кроме того, осколками посекло два коммерческих объекта и четыре легковых автомобиля.

Следственный комитет после атаки украинских формирований на село Ракитное возбудил уголовное дело по статье о теракте.